Названа сумма, выделенная на возобновление работы рудников в иранской провинции Бушер

БАКУ/Trend/ - В прошедшем иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) на возобновление работы 12 рудников в южноиранской провинции Бушер был потрачен 1 триллион риалов (около 1,74 миллиона долларов США).

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор Департамента промышленности, горнодобывающего промысла и торговли иранской провинции Бушер Насрулла Кешаварз.

По его словам, благодаря возобновлению работы указанных рудников были обеспечены рабочими местами 52 человека.

Кешаварз отметил, что восстановление деятельности рудников в провинции Бушер осуществляется в целях развития горнодобывающей отрасли и поддержки местного производства. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению деятельности ряда других рудников.

Он также подчеркнул, что на территории провинции Бушер в настоящее время функционируют 155 шахт, на которых ежегодно добывается около 19 миллионов тонн полезных ископаемых. Основные виды добываемых ресурсов - гипс, известняк, мрамор и другие.

Следует отметить, что разведанные запасы полезных ископаемых Ирана оцениваются примерно в 70 миллиардов тонн, при этом ежегодная добыча составляет около 600 миллионов тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!