Президент Ильхам Алиев: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА), в частности, отметил хорошие результаты в спортивном сотрудничестве двух стран.

Как сообщает Trend, глава государства сказал: «Благодаря совместным усилиям двух стран Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведении финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане. Это наше общее историческое достижение, которое объединит Европу и Азию».