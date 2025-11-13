Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение

Политика Материалы 13 ноября 2025 16:23 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА), в частности, отметил хорошие результаты в спортивном сотрудничестве двух стран.

Как сообщает Trend, глава государства сказал: «Благодаря совместным усилиям двух стран Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведении финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане. Это наше общее историческое достижение, которое объединит Европу и Азию».

