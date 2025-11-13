Астана и Москва обозначили долгосрочную повестку. Визит Токаева дал импульс новому этапу сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Россия, будучи соседями, поддерживают активное и многоплановое взаимодействие. Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана. По данным Бюро Национальной статистики Казахстана, с января по август 2025 года товарооборот между странами составил 17 миллиардов долларов США, власти планируют увеличить его до 30 миллиардов. В структуре экспорта Казахстана доля России составляет 10,5 процента, а в импорте - 29,4 процента.

Кроме того, по данным Национального банка Казахстана, валовый приток иностранных прямых инвестиций из России в Казахстан в первом квартале 2025 года составил 654,6 миллиона долларов США, что является наибольшим показателем среди стран-партнеров Казахстана. Также по объему денежных переводов, поступивших в Казахстан из-за рубежа, Россия остается лидером, ее доля составляет 23 процента от общей суммы на август 2025 года.

Среди крупнейших совместных проектов можно выделить развитие восточной ветки транспортного коридора Север-Юг, который связывает страны Центральной Азии и Россию с Ираном. Также важным является строительство первой в Казахстане атомной электростанции с участием "Росатома".

Не менее значимым проектом является Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - международный нефтетранспортный проект с участием России и Казахстана, а также международных добывающих компаний. Транспортировка нефти осуществляется в основном с месторождений Западного Казахстана по трубопроводу до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (г. Новороссийск), где она загружается на танкеры и отправляется на мировые рынки.

На этом фоне государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию 11-12 ноября стал логичным продолжением устойчивого курса на укрепление отношений. В ходе переговоров была подписана Декларация о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Также утверждена комплексная программа экономического сотрудничества на 2026–2030 годы.

Одним из приоритетов визита стало решение давних инфраструктурных вопросов. Сегодня на казахстанско-российской границе функционирует 51 пункт пропуска, из них 30 - автомобильные. Основные проблемы связаны с их пропускной способностью и устаревшей инфраструктурой. В связи с этим был подписан План мероприятий (“Дорожная карта”) по развитию автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе. До этого Астана и Москва договорились перенести сроки реконструкции пунктов пропуска на более ранний период - 2026–2027 годы (вместо срока после 2030-го).

Кроме того, национальные компании “Казакстан Темир Жолы” (КТЖ) и “Российские железные дороги” подписали соглашение о развитии межгосударственных стыковых пунктов до 2030 года. Документ предусматривает совместную работу по модернизации приграничной инфраструктуры, повышению пропускной способности железнодорожных переходов с учетом нарастающего грузопотока. По данным КТЖ, с периода независимости через девять железнодорожных переходов двух стран перевезено более 3 миллиардов тонн грузов. Только за десять месяцев 2025 года объем перевозок достиг 71,6 миллиона тонн, что на 5 процентов выше прошлогоднего уровня.

Кроме того, в заявлении для СМИ Токаев сообщил, что стороны договорились о модернизации пунктов пропуска на границе и развитии ключевых маршрутов - “Север - Юг” (восточная ветка маршрута проходит через Казахстан) и Транскаспийского транспортного коридора.

Важным направлением обсуждений стала энергетика. Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Казахстана по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России о сотрудничестве в области урегулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях

“Особо хотел бы отметить сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергии. Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с “Росатомом”. Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций”, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, региональное взаимодействие стало одной из ключевых тем XXI Форума межрегионального взаимодействия на тему “Рабочие профессии - драйвер роста экономики”, который прошел в Уральске.

Президент Казахстана подчеркнул, что именно в регионах формируется экономическая основа партнерства. Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что на форуме были заключены десятки новых соглашений и меморандумов, что свидетельствует о настрое российских и казахстанских регионов на последовательное наращивание тесного сотрудничества.

Не остались без внимания и гуманитарные вопросы. Как сказал Президент Казахстана, сегодня в стране работают девять филиалов российских вузов, а Казахский национальный университет имени аль-Фараби стал первым отечественным вузом, открывшим филиал в России. Также было отмечено, что планируется создание Казахского информационно-культурного центра в Москве и строительство филиала российской школы “Сириус” в Алматы.

“Потенциал казахстанско-российских отношений велик, совместной работе нет конца и краю. В настоящее время практически не осталось сфер, в которых наши страны ни осуществляли бы результативное сотрудничество. Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов, это наглядный пример высокой ответственности сторон и их искренней готовности к совместной работе”, - сказал Касым-Жомарт Токаев журналистам в рамках визита.

Президент России Владимир Путин на встрече с Токаевым подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются поступательно и подтверждаются конкретными делами.

“Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям”, - сказал Путин.

Казахстан и Россия сохраняют очень близкие и стабильные отношения, которые охватывают экономику, инфраструктуру и гуманитарные сферы. Подписанные во время визита документы создают основу для развития уже существующих связей. В этом контексте заявления глав государств, а также подписанная Декларация о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества еще раз показывают, что партнерство между странами развивается и адаптируется к новым вызовам и возможностям.