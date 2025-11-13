Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Погиб известный азербайджанский журналист Эмин Ибрагимов

Общество Материалы 13 ноября 2025 12:04 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/ - Известный азербайджанский журналист, репортер телеканала Euronews Эмин Ибрагимов трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии в Турции.

О случившемся сообщили Trend близкие журналиста.

Эмин Ибрагимов был одним из ярких представителей азербайджанской журналистики. Его репортажи для Euronews, особенно сюжеты, снятые в дни Отечественной войны 2020 года, получили широкое признание за объективность и глубокий профессионализм.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Эмина Ибрагимова.

