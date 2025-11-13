Глава ИВ Гахского района представлен коллективу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Гахского района Эльвин Назим оглу Пашаев представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики – заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в присутствии представителей общественности района.

Как сообщает Trend, выступивший на церемонии представления Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

Э. Пашаев выразил признательность за оказанное ему доверие.

