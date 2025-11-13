Качество активов Ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана остаётся высоким – Fitch

БАКУ/Trend/ - Качество активов Ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана остаётся высоким: проблемные кредиты составляют менее 0,1% от общего портфеля ипотечных и арендных кредитов с последующим выкупом, сообщает Trend со ссылкой на Fitch.

«Финансовый профиль Фонда поддерживается постоянной и значительной государственной поддержкой, что отражается в стабильной, хотя и умеренной, прибыльности и устойчивой бизнес-модели. Фонд ежегодно получает капиталовложения от государства, которые в 2024–2025 годах составили 172,7 миллиона манатов и были использованы для финансирования социальных ипотек. Гарантия обратного выкупа облигаций фонда со стороны Центрального банка является ещё одной формой поддержки: банк обязуется выкупать облигации у держателей по их запросу. В настоящее время Центральный банк владеет примерно 80% непогашенных облигаций Фонда», – отмечается в отчёте Fitch.

Аналитики Fitch отмечают, что Фонд является одной из четырёх организаций в стране, освобождённых от уплаты подоходного налога.

«Государство оказывает косвенную поддержку через специальный статус риска облигаций Фонда и его продуктов, что повышает их привлекательность для банков по сравнению с коммерческими облигациями. Государство планирует предоставить финансирование в размере 100 миллиона манатов в 2026 году. Большая часть этих средств предназначена для социальных ипотек, а также для субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу.

Фонд является некоммерческим, но прибыльным государственным учреждением, поддерживаемым финансированием по низкой стоимости. В 2024 году он получил прибыль в размере 23,2 миллиона манатов, без изменений по сравнению с предыдущим годом. Незначительный рост чистого процентного дохода, обусловленный постепенным расширением кредитного портфеля, был нивелирован увеличением расходов на персонал», – говорится в отчёте.