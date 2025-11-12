Дмитрий Ситковецкий - возвращение к истокам. Маэстро мирового масштаба о Баку, семье, памяти и музыке, рождающейся из корней (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана вновь прозвучали мелодии великой скрипичной традиции. На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии выступил Дмитрий Ситковецкий - всемирно известный скрипач, дирижёр и композитор, чьё имя стоит в одном ряду с крупнейшими фигурами современной академической музыки. Но этот приезд был не просто гастролем. Это - возвращение к истокам, к земле, где зародилась музыкальная династия семьи Ситковецких, оставившая глубокий след в истории азербайджанской культуры XX века.

Дмитрий Юлианович Ситковецкий родился 27 сентября 1954 года в Баку - городе, который он называет своим духовным домом.

"Баку для меня - не просто место рождения. Это место, где началась история моей семьи, моего рода, моего музыкального пути", - сказал в интервью Trend Life Маэстро.

Семья Ситковецких принадлежит к старинной музыкальной династии, уходящей корнями в XIX век, которые жили и работали здесь, в Баку. Родители – легендарный скрипач Юлиан Ситковецкий (1925-1958) и пианистка Белла Давидович (род. 1928). Дед - музыкальный педагог Григорий Ситковецкий (1897-1970). Бабушка - заслуженная артистка Азербайджанской ССР Люся Ратнер (1903-2002), концертмейстер Азербайджанского государственного театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова.

"Мой прадед похоронен на местном кладбище. Семья приехала сюда в 1889 году, как многие еврейские семьи, спасаясь от погромов на Украине, России и в Польше. Баку принял их с теплом, дал приют, дал работу. И отсюда начался расцвет нашей музыкальной династии".

Музыкальное дыхание города, где соседствовали восточная и европейская культура, оказалось плодотворной средой. Уже тогда Баку называли "жемчужиной Каспия" и "городом музыки" - здесь творили Бюльбюль, Узеиp Гаджибейли, Гара Гараев, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Ниязи, Фикрет Амиров и другие. Среди них - и семья Ситковецких, чьи имена упоминались в концертах и постановках Театра оперы и балета.

Путь от Баку до мировых сцен

После окончания Московской консерватории молодой скрипач эмигрировал в 1977 году в США, где продолжил обучение в престижной Juilliard School в Нью-Йорке. Уже в начале 1980-х Дмитрий Ситковецкий стал одним из самых заметных скрипачей своего поколения - выступал с Лондонским симфоническим оркестром, Нью-Йоркской филармонией, Берлинским и Бостонским оркестрами.

Но за внешней блестящей карьерой всегда стояла внутренняя миссия — нести традицию, которую начали его родители. Его отец, Юлиан Ситковецкий , был выдающимся советским скрипачом, обладателем редкого лирического тембра и технического совершенства, умершим трагически рано, в 32 года. Мать, Белла Давидович, - легендарная пианистка, лауреат Международного конкурса Шопена, ныне живущая в Нью-Йорке. Ей 97 лет, и, как отмечает сын, "она по-прежнему остаётся моим главным музыкальным авторитетом".

Ситковецкий не ограничился сольной карьерой. В 1990 году он основал New European Strings Chamber Orchestra - камерный оркестр, в который вошли лучшие музыканты Европы. Его деятельность как музыканта и дирижёра получила мировое признание: именно он создал знаменитую оркестровую транскрипцию 15 струнного квартета Шостаковича, которую исполняют во многих странах.

В его дискографии - более 40 альбомов, в том числе записи Баха, Моцарта, Прокофьева, Брамса, а также оригинальные транскрипции и переработки. Для Ситковецкого музыка - не музей, а живой организм, который можно переосмыслять, не разрушая его сути.

Возвращение в Баку: тепло, память и энергия родной земли

Последние годы маэстро часто бывает в Азербайджане. Он участвовал в ряде международных фестивалей, включая Международный фестиваль “Шёлковый путь”, где его выступления собирали аншлаги.

"Здесь невероятная энергетика, - признаётся Ситковецкий. - Я показывал друзьям город, они были в восторге: чисто, красиво, безопасно, люди - добрые и открытые. Такое тепло нельзя купить. Это - дух Баку".

Маэстро подчёркивает, что чувствует особое родство с бакинцами:

"Где бы я ни был, в какой бы стране ни играл, если кто-то слышит, что я родился в Баку, сразу откликается: “Мы тоже бакинцы!" Это связь через музыку, через душу".

В этот приезд Ситковецкий представил в Баку особую программу, посвящённую 100-летию со дня рождения его отца, Юлиана Ситковецкого, который был представлен в рамках Международного фестиваля искусств в Баку BIAF 2025.

"Я несу эту эстафету всю жизнь - стараюсь достойно нести его имя и его традицию", - сказал Дмитрий Юлианович.

В концерте приняли участие скрипачка Лиана Гурджия (Испания), Аяка Учио (Япония), Назрин Асланлы (Азербайджан). Первое отделение концерта было посвящено скрипичной музыке — прозвучали тройной концерт Баха для трёх скрипок, а также пьесы Чайковского в авторских аранжировках.

"Мы воздаём дань великому скрипачу. Чайковский писал для скрипки и фортепиано, я переработал эти пьесы для струнного оркестра - это как разговор между поколениями".

Во втором отделении прозвучала транскрипция квартета Шостаковича, созданная самим Ситковецким:

"Мой отец играл этот квартет. Когда я перерабатывал его в симфоническую форму, я ещё не осознавал, что это будет своеобразное возвращение к нему".

Музыкант отметил, что в концертной программе присутствует и "музыкальный образ" его матери:

"Она не смогла приехать, но будет присутствовать духовно. Её Шопен прозвучит в сердце концерта".

Семья, ставшая символом эпохи

Семья Ситковецких-Давидовичей - один из ярких примеров того, как Баку стал колыбелью мультикультурности, где гармонично сочетались европейская школа, восточная душевность и космополитический дух.

"Моя бабушка, Люси Давидович, играла с Бюльбюлем. Мои родители дружили с Гара Гараевым. Это была удивительная атмосфера - город, где все знали друг друга, где музыка звучала в каждом доме".

Сегодня Дмитрий Ситковецкий вновь возвращается в Баку не только как артист, но и как часть живой культурной памяти. Его концерты здесь - не просто события, а эмоциональные диалоги с прошлым, наполненные благодарностью и светом. 16 ноября Дмитрий Ситковецкий выступит на гала-концерте закрытия фестиваля BİAF в Филармонии, который будет посвящен 80-летию народного артиста Полада Бюльбюльоглу.

Своим примером Ситковецкий доказывает, что корни - это не то, что удерживает, а то, что даёт силу расти. Его путь - это путешествие от Баку до крупнейших мировых сцен, но в каждой ноте, в каждой интерпретации чувствуется дух города, где "всё звучит по-особенному".

"Я всегда живу духом Баку, - говорит Маэстро. - Это место, где я впервые услышал музыку, где всё началось. И, наверное, всю жизнь я просто пытаюсь вернуться туда - в то состояние, когда музыка и жизнь были одним и тем же".

