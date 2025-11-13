Президент Эстонии посетит Казахстан с госвизитом

АСТАНА/Trend/ - 17-19 ноября Казахстан с государственным визитом посетит Президент Эстонии Алар Карис.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"В Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Казахстана сообщал, что Кариса будет сопровождать большая делегация, включающая представителей бизнеса, образования и культуры.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев на встрече с послом Эстонии в Казахстане Яапом Ора выразил уверенность, что визит станет важной вехой в казахско-эстонских отношениях и откроет новые возможности для совместных проектов в таких областях, как цифровизация, транспорт и логистика, образование и инновации.