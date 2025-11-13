Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ЦБА и Международная финансовая корпорация обсудили возможности расширения партнерства

Экономика Материалы 13 ноября 2025 16:30 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности расширения партнерства.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что обсуждения состоялись в ходе встречи председателя ЦБА Талех Кязымов с делегацией во главе с директором IFC по Западным Балканам и Южному Кавказу Вибке Шлёмер.

На встрече также состоялся обмен мнениями об инициативах, реализуемых в стране при поддержке IFC, проектах в рамках государственно-частного партнерства, а также о дальнейших планах организации по содействию повышению экономической устойчивости Азербайджана.

Стороны выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между ЦБА и IFC.

