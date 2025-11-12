В Будапеште отметили 5-ю годовщину Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Будапеште состоялось мероприятие, посвященное 5-й годовщине Победы Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что мероприятие было проведено при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, а также при совместной организации Дома Азербайджана в Будапеште и посольства Азербайджана в Венгрии.

Посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде в своем выступлении отметил, что под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия в ходе 44-дневной Отечественной войны положила конец 30-летней оккупации азербайджанских земель, восстановив территориальную целостность страны, нормы международного права и историческую справедливость. Посол также напомнил, что 9 ноября ежегодно отмечается в Азербайджане как День Государственного флага. Руководитель Дома Азербайджана Ибрагим Сафарли рассказал об историческом значении Дня Победы, отметив, что одержанная победа является символом героизма и единства азербайджанского народа.

В рамках мероприятия были продемонстрированы видеоролики, посвящённые Дню Победы.

Церемония продолжилась концертной программой. Юные пианистки Аян Мамедли и Сона Агарзаева исполнили народные песни, а также произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

