Политика Материалы 12 ноября 2025 15:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Вопросы занятости в регионах являются одним из главных приоритетов
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Вопросы занятости в регионах являются одним из главных приоритетов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике и глав ИВ ряда районов.

«В целом, за последние годы в Азербайджане были проведены масштабные реформы в сфере занятости, уровень безработицы снизился. Однако, правда и то, что сегодня также сохраняются тенденции миграции из регионов в Баку, большие города. Тому есть различные причины», - подчеркнул глава государства.

