В Ханкенди проведен финальный этап велопробега «По следам Победы» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 ноября в городе Ханкенди состоялся финальный этап проекта «Велопробег в Карабах - по следам Победы», реализованного Общественным объединением «Клуб молодых профессиональных велосипедистов».

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, цель соревнования - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, поддержка развития спорта на освобожденных территориях и вклад в социально-экономическое возрождение Карабаха.

Финальный этап был организован на площади Победы в Ханкенди.

Участников велопробега в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Эльчин Юсубов.

Среди участников соревнования был также заместитель секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики, Национальный герой, генерал-полковник Мадат Гулиев.

Подчеркивалось, что проект «Велопробег в Карабах - по следам Победы» является не только спортивным соревнованием, но и символом государственных традиций Азербайджана, национального единства и Победы.

Представители «Клуба молодых профессиональных велосипедистов» отметили, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, способствуя развитию велоспорта в различных регионах Азербайджана, а также направлению молодежи к здоровому образу жизни.

В завершение активным участникам велопробега были вручены благодарственные письма.

