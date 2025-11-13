Ликвидность SOCAR останется управляемой – S&P

БАКУ /Trend/ - Ликвидность азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR останется управляемой благодаря значительным денежным резервам, которые вместе с поступлениями от операций покрывают ближайшие обязательства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в отчете S&P.

Как отмечается, поддержка со стороны государства, как текущая, так и внеплановая, останется надёжной.

«Это также отражает наше ожидание того, что на проектах компании по капитальным расходам и в основной деятельности не будет значительных задержек, превышения бюджета или операционных проблем, а связь SOCAR с государством останется очень сильной», – отметило рейтинговое агентство.

В базовом сценарии S&P прогнозирует отношение скорректированных FFO (денежные средства от операций) к долгу на уровне 12–15% в 2025–2027 годах и немного выше 20%, если учитывать денежные средства. При этом ожидаются относительно крупные инвестиции – около 3 млрд AZN в год, при положительном свободном операционном денежном потоке (FOCF) примерно в 1 млрд AZN.