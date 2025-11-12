Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Казахстан и Россия подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве

Казахстан Материалы 12 ноября 2025 17:49 (UTC +04:00)
Казахстан и Россия подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве
Фото: Акорда

Читайте Trend в

Мадина Усманова
Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА /Trend/ - Подписана "Декларация о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества".

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Кремля.

Документ подписали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита Токаева в Россию.

"У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно. И практика, и жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах. Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям", - сказал ранее Путин в ходе переговоров с Токаевым.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости