Казахстан и Россия подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве

АСТАНА /Trend/ - Подписана "Декларация о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества".

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Кремля.

Документ подписали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита Токаева в Россию.

"У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно. И практика, и жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах. Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям", - сказал ранее Путин в ходе переговоров с Токаевым.