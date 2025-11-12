Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана обусловило необходимость адаптации Конституции к вызовам времени

Политика Материалы 12 ноября 2025 15:40 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана, занявшего достойное место в качестве ведущего государства в регионе, происходящие в обществе общественно-политические процессы обусловили необходимость адаптации Конституции к вызовам времени.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции «Конституция и верховенство закона в современных правовых системах».

Президент отметил, что дополнения и поправки, внесенные в Конституцию в различные годы с этой целью, охватывали многие важные вопросы, направленные на укрепление механизмов обеспечения прав и свобод человека, углубление основ гражданского общества и совершенствование государственного управления.

