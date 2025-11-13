Азербайджан обсудил с Международной финансовой корпорацией развитие Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обсудил с Международной финансовой корпорацией вопросы, связанные с развитием Среднего коридора.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети X.

"Мы встретились с директором Международной финансовой корпорации по Западным Балканам и Южному Кавказу Вибке Шломер. В ходе встречи мы представили подробную информацию о направлениях деятельности компаний, входящих в холдинг AZCON, и реализуемых ими проектах. Мы обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, связанные с развитием Среднего коридора. Мы также обменялись мнениями о возможных направлениях партнерства в сфере общественного транспорта, воздушного транспорта, с AZAL и Бакинским судостроительным заводом, а также о перспективах привлечения в эти компании частных инвесторов", - говорится в публикации.

