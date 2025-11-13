Центральная Азия и Азербайджан усиливают сотрудничество в сферах промышленности и инвестиций

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ходе первого заседания Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии и Азербайджана стороны договорились расширять промышленное сотрудничество, развивать совместное производство и внедрять новые механизмы инвестиционного партнерства.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИИТ) Узбекистана.

Эти договоренности были закреплены в совместном коммюнике, подписанном по итогам обсуждений.

Заседание, прошедшее в Ташкенте, собрало руководителей министерств торговли и инвестиций Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана, а также представителей дипломатической миссии Кыргызстана.

Участники подчеркнули важность дальнейшего упрощения таможенных и пограничных процедур, синхронизации транспортно-логистической инфраструктуры и создания промышленных хабов, способных интегрировать производственные цепочки добавленной стоимости в экономиках региона.

Особое внимание было уделено укреплению промышленной кооперации, совместному развитию сырьевых и технологических возможностей, а также увеличению экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Отметим, что товарооборот между Узбекистаном, странами Центральной Азии и Азербайджаном в первые девять месяцев 2025 года вырос на 10 процентов и достиг 5,5 миллиарда долларов.