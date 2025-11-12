Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан обсудил с китайской компанией вопросы капиталовложений в энергосектор

Экономика Материалы 12 ноября 2025 19:54 (UTC +04:00)
Фото: Микаил Джаббаров / Х

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Состоялись переговоры между Азербайджаном и китайской компанией по вопросам капиталовложений в энергетический сектор.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети «X».

«В ходе встречи с председателем правления China Datang Corporation Ltd. Лю Цзюнем были обсуждены перспективы совместной деятельности. Также мы обсудили реализацию проектов в области "зеленой" энергетики, перспективы реализации проекта Совместного промышленного парка "зеленой" энергии, капиталовложения в энергетический сектор, возможности локализации и потенциальные направления сотрудничества в области трансфера технологий», — говорится в публикации.

