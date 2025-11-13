Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Очередная группа переселенцев отправлена в села Агдеринского и Ходжалинского районов (ФОТО)

Общество Материалы 13 ноября 2025 13:29 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

13 ноября очередная группа переселенцев, состоящая из семей, временно размещенных в разных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, отправилась из Агдама в агдеринское село Венгли и ходжалинские села Бадара и Дашбулаг.

Как сообщает Trend, на данном этапе в агдеринское село Венгли переселяются 11 семей - 45 человек, 9 семей - 31 человек переезжают в село Дашбулаг Ходжалинского района, 6 семей -19 человек - в ходжалинское село Бадара. Процесс переселения осуществляется при совместной деятельности соответствующих государственных органов в рамках I Государственной программы «Великого возвращения».

