Очередная группа переселенцев отправлена в села Агдеринского и Ходжалинского районов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

13 ноября очередная группа переселенцев, состоящая из семей, временно размещенных в разных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, отправилась из Агдама в агдеринское село Венгли и ходжалинские села Бадара и Дашбулаг.

Как сообщает Trend, на данном этапе в агдеринское село Венгли переселяются 11 семей - 45 человек, 9 семей - 31 человек переезжают в село Дашбулаг Ходжалинского района, 6 семей -19 человек - в ходжалинское село Бадара. Процесс переселения осуществляется при совместной деятельности соответствующих государственных органов в рамках I Государственной программы «Великого возвращения».

