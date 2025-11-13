Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в области разминирования

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов провел встречу с новоназначенным главой представительства Европейского Союза в Азербайджане, послом Марияной Куюнджич.

Как сообщили Trend в пресс-службе агентства, в ходе встречи представитель ЕС была проинформирована о текущей минной проблеме в Карабахе и Восточном Зангезуре, масштабах минного загрязнения, препятствиях, которые создает минная проблема для работ по восстановлению и реконструкции, возвращения бывших вынужденных переселенцев, а также о проводимых широкомасштабных работах по разминированию.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями о продолжении поддержки Евросоюзом мероприятий по гуманитарному разминированию в Азербайджане, новых возможностях проектов в этой связи, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

