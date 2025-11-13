Основная часть расходов госбюджета Азербайджана на 2026 г. будет направлена на социальные цели - замминистра

БАКУ/Trend/ - Основная часть текущих расходов государственного бюджета Азербайджана на следующий год будет направлена на социальные цели.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра финансов Азербайджана Гималай Мамишов в ходе обсуждения проекта закона «О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по делам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.

Он отметил, что в 2026 году на социальные нужды будет направлено 17,1 миллиарда манатов, или 41,1% расходов государственного бюджета:

«Это на 213 млн манатов, или на 1,3%, больше, чем в 2025 году. Из этих расходов 89,7%, или 15,4 миллиарда манатов, пришлось на расходы по оплате труда и социальное обеспечение, увеличившись за последние 5 лет (2022–2026 годы) на 4,4 миллиарда манатов, или на 39,6%».

Г.Мамишов добавил, что на 2026 год на образование и науку планируется выделить 5,2 миллиарда манатов:

"Это на 68,4 миллиона манатов, или на 1,3%, больше, чем в текущем году, и на 658 миллионов манатов, или на 14,3%, больше, чем в предыдущем году. В среднесрочной перспективе средства, выделяемые на образование и науку, в абсолютном выражении увеличились на 1,4 миллиарда манатов, или на 35,2%.

В следующем году на общее и дошкольное образование запланированы расходы в размере 2,9 миллиарда манатов, на финансирование высшего образования, включая государственный заказ, – 828,5 миллиона манатов, на профессиональное и среднее специальное образование – 199,7 миллиона ​​манатов, на целевые программы и мероприятия в сфере образования, а также на прикладные исследования в сфере образования – 1,1 миллиарда манатов. Из средств, выделяемых на финансовую поддержку высшего образования по государственному заказу, 42 миллиона манатов предусмотрены на оплату обучения 18,5 тысячи студентов из уязвимых слоев населения и стипендиальных расходов. Также в государственном бюджете на следующий год предусмотрено 15 миллионов манатов на предоставление студенческих кредитов, создание и внедрение конкурсных механизмов финансирования и управления в сфере образования в целях дальнейшего повышения доступности высшего образования для малообеспеченных слоев населения и расширения сферы охвата высшего образования".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!