В Баку открылся офис Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялось открытие офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней из США.

Как сообщает в четверг Trend, в церемонии открытия приняли участие председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов, член «Кворума Двенадцати Апостолов» Дэвид Беднар, член «Кворума Семидесяти» и первый советник Центральноевропейского регионального офиса Джек Джерард, президент и председатель правления Фонда Стирлинга Майлс Хансен и член «Кворума Семидесяти» по Центральной Европе и Евразии Пол Пикард.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была официально зарегистрирована в Азербайджане в 2024 году.

