Kapital Bank подписал историческое соглашение с Mashreq Bank

Один из крупнейших финансовых институтов страны – Kapital Bank достиг новой вершины на международном финансовом рынке, успешно заключив в своей истории первое синдицированное кредитное соглашение. Церемония подписания этого исторического документа состоялась 11 ноября 2025 года в Дубае и была официально оформлена руководителями обеих финансовых структур при организационной поддержке ведущего банка Персидского залива – Mashreq Bank.

В рамках сотрудничества предусмотрено привлечение синдицированного кредита в размере 50 миллионов долларов США для Kapital Bank.

Следует отметить, что основа данного партнёрства была заложена в ходе целевых презентаций, проведённых в странах Персидского залива в предыдущие месяцы. Так, в рамках визитов делегации Kapital Bank в Доху и Дубай под руководством главного финансового директора и члена Правления Kapital Bank Эмина Маммадова, ключевым финансовым институтам региона были представлены сильные финансовые показатели банка, его стратегия устойчивого развития и планы по дальнейшему привлечению инвестиций.

Подписанное соглашение стало логическим продолжением этих успешных встреч и ещё более укрепило репутацию Kapital Bank как надёжного и стабильного партнёра на международном финансовом рынке.

Сразу после церемонии подписания председатель Правления и главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов поделился впечатлениями в своих официальных социальных сетях, высоко оценив достигнутую договорённость: «Это сотрудничество не только укрепляет финансовую устойчивость нашего банка, но и открывает новые международные возможности для финансового сектора Азербайджана. Как ключевая часть экосистемы Bir, мы ставим перед собой цель вывести международные партнёрства на качественно новый уровень. Привлечённые ресурсы будут направлены на усиление процессов цифровой трансформации в нашей стране и реализацию проектов, способствующих долгосрочному устойчивому экономическому развитию Азербайджана».

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 118 филиал и 53 отделения по всей стране.