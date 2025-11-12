Азербайджанская каратистка стала победительницей Игр исламской солидарности

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка стала победительницей VI Игр исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде.

Как сообщает Trend, азербайджанская спортсменка, выступающая в весовой категории 68 кг, в решающем поединке встретилась с турчанкой Эдой Эльтамур. Обыграв соперницу со счетом 5: 3, И.Зарецка стала трехкратной победительницей Исламиады.

Отметим, что ранее Медина Садыгова и Роман Гейдаров завоевали бронзовые медали VI Игр исламской солидарности.

