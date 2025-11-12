Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Глава Исполнительной власти Насиминского района представлен коллективу

Общество Материалы 12 ноября 2025 20:01 (UTC +04:00)

Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Эльхан Огтай оглу Ибрагимов, назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Насиминского района, сегодня в присутствии представителей общественности района был представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым.

Как сообщает Trend, выступая на мероприятии, З. Нагдалиев передал Э. Ибрагимову поручения и рекомендации главы государства.

Э. Ибрагимов выразил благодарность за оказанное ему доверие.

