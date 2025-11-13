Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии

Политика Материалы 13 ноября 2025 16:08 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью узбекскому агентству УзА.

Глава государства также отметил, что созданная в Азербайджане современная транспортная инфраструктура, в том числе торговый флот, Международный торговый порт Алят, мощность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, а также девять международных аэропортов страны – все это факторы, укрепляющие роль Азербайджана как глобального транспортного и логистического узла.

