Азербайджан и ЕБРР обсудили проекты в сфере водоснабжения и управления отходами

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили проекты в сфере водоснабжения и управления отходами в Гяндже.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Аскер Алекперов в своей социальной сети.

«Сегодня совместно с коллегами из Азербайджанской инвестиционной компании мы провели онлайн-встречу с главой Постоянного представительства ЕБРР в Азербайджане Натали Муравидзе. На встрече обсуждались ход реализации и планы на будущее проектов в области водоснабжения и управления твердыми бытовыми отходами в Азербайджане, в том числе в городе Гянджа, участвующем в программе ЕБРР «Зеленые города».

Основной темой обсуждения стали инициативы, направленные на улучшение городской инфраструктуры водоснабжения, повышение эффективности водоснабжения и систем управления отходами. Эти направления имеют большое значение с точки зрения предоставления постоянных коммунальных услуг и повышения качества жизни населения.

Мы благодарим ЕБРР за поддержку и техническую экспертизу в модернизации важной инфраструктуры в крупных городах Азербайджана», — говорится в публикации.

