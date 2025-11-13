БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе".

Как сообщает Trend, это отражено в Налоговом кодексе и законе "О таможенном тарифе", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, прибыль резидента промышленного парка, осуществляющего деятельность, определенную соответствующим органом исполнительной власти, в промышленном парке, созданном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, от этой деятельности в промышленном парке освобождается от налогообложения сроком на 6 лет с 1 января 2025 года.

Кроме того, резидент промышленного парка, осуществляющий деятельность, определенную соответствующим органом исполнительной власти, в промышленном парке, созданном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, освобождается от уплаты налога на имущество в промышленном парке, используемое при осуществлении этой деятельности, сроком на 6 лет с 1 января 2025 года.

Резидент промышленного парка, созданного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, и осуществляющий деятельность, определенную соответствующим органом исполнительной власти, в промышленном парке, освобождается от уплаты земельного налога сроком на 6 лет с 1 января 2025 года за земельные участки в промышленном парке, используемые при осуществлении этой деятельности.

Импорт всех видов товаров для целей соответствующей деятельности, осуществляемой резидентом промышленного парка, созданного органом (структурой), определенным соответствующим исполнительным органом, и на основании подтверждающего документа, выданного этим органом, освобождается от таможенной пошлины на срок 14 лет, начиная с 1 мая 2016 года. До настоящего времени этот срок составлял 10 лет.

Глава государства подписал указ в связи с исполнением соответствующего закона.

