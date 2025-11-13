Прокурор: Доказано, что применение пыток отражает политику армянского государства

БАКУ/Trend/ - Судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжился 13 ноября в Бакинском военном суде обвинительной речью прокуроров, поддерживающих государственное обвинение.

Как сообщает Trend, в суде была оглашена часть обвинительной речи, касающаяся правовой оценки сути деяний по предъявленным обвинениям.

Поддерживающий государственное обвинение прокурор заявил, что резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884 подтверждают, что суверенные территории Азербайджанской Республики были оккупированы в результате военной агрессии Армении, а следовательно и то, что Армения развязала агрессивную войну против Азербайджана.

В обвинительной речи указывалось, что агрессивная война Армении против Азербайджана фактически не прекращалась даже в период, когда активные военные действия не велись.

В ходе агрессивной войны режим прекращения огня неоднократно нарушался, при этом объектами атак становились военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики, гражданское население, их имущество, государственные объекты гражданского назначения, религиозные, образовательные, научные, медицинские учреждения, места пребывания больных и раненых, а также объекты стратегического значения, в том числе нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан.

Также говорилось о том, что систематический характер пыток и их широкое географическое распространение свидетельствуют о том, что применение пыток отражает политику армянского государства.

Подчеркивалось, что Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям криминализирует «переселение государством-оккупантом части своих граждан на оккупированную им территорию». Отмечено, что в ходе судебного следствия обвиняемые Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян подтвердили в своих показаниях, что из Армении в оккупированные регионы Азербайджана, в частности в Лачинский район, переселялось население. Эти факты также нашли подтверждение в изученных в ходе судебного следствия писем, сведений из армянских источников и информации, доступной в интернете.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.