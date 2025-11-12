В Каире состоялось мероприятие по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Обществе дружбы Египет-Азербайджан состоялось мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы и 9 ноября - Дню Государственного флага.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В начале мероприятия были исполнены государственные гимны Азербайджана и Египта, после чего память шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны, была почтена минутой молчания.

Председатель правления Общества дружбы Египет-Азербайджан Сеймур Насиров отметил, что День Победы навсегда вписан золотыми буквами в историю азербайджанского народа и является днем гордости для всех. Он также рассказал о деятельности Общества дружбы, исторических, культурных и научных связях между двумя странами. Посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов в своем выступлении назвал 8 ноября 2020 года одним из самых священных дней для нашего народа. Он отметил, что азербайджанская армия вновь водрузила наш флаг над городом Шуша, а в сентябре 2023 года Азербайджан окончательно восстановил свой государственный суверенитет. Сотрудник Института востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА, доктор философии по философии Эльнур Мустафаев отметил, что освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель является важнейшим историческим моментом.

В завершение мероприятия студенты Общества продекламировали стихи об Азербайджане, участникам мероприятия были предложены традиционные блюда национальной кухни.

