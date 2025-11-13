Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане действуют 39 неисламских религиозных общин – Гюндуз Исмаилов

Общество Материалы 13 ноября 2025 14:55 (UTC +04:00)

Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане действуют 38 неисламских религиозных общин, и Церковь Иисуса Христа Святых последних дней присоединилась к ним в качестве 39-й.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Гюндуз Исмаилов на открытии бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Он отметил, что данная религиозная община начала свою официальную деятельность в июле 2024 года после прохождения государственной регистрации.

"Это является показателем значимости религиозного многообразия, толерантности и мультикультурных ценностей в Азербайджане», – добавил Г.Исмаилов.

