Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на союзническом уровне

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на самом высоком – союзническом уровне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью узбекскому агентству УзА.

«Немаловажным фактором, влияющим на развитие отношений, являются личные доверительные и дружеские отношения, которые сложились у меня с Президентом Узбекистана Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Особо хотел бы отметить личный вклад Президента в развитие наших межгосударственных отношений, его постоянное внимание к вопросам последовательного укрепления многопланового сотрудничества», - добавил глава государства.