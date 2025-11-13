Обсуждено сотрудничество в сфере юстиции между Азербайджаном и Грузией

БАКУ /Trend/ - Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов провел встречу с грузинским коллегой Паатой Салия.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство юстиции.

Согласно информации, было выражено удовлетворение визитом гостя в Азербайджан и подчеркнуто, что отношения между двумя странами, основанные на взаимном доверии, успешно развиваются не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций. Отмечено, что первый официальный визит Президента Грузии Михаила Кавелашвили, а также премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Азербайджан в текущем году после вступления в должность еще раз демонстрирует искренний характер отношений между двумя странами и их взаимное уважение.

На встрече обсуждались изучение международного опыта в целях совершенствования исполнительной, специальной исполнительной и пробационной сфер, осуществление эффективного обмена опытом с Грузией в этом направлении. Стороны обменялись мнениями о дальнейшем проведении совместных мероприятий и новых направлениях сотрудничества.

Было отмечено, что цифровизация в сфере правосудия является приоритетом для обеих стран. Подчеркнуто, что в нашей стране успешно функционируют инновационные платформы исполнительных процессов – платформа "Электронный аукцион", приложение "Мобильное исполнение", а также поисковая платформа правовой информации "E-qanun.ai" на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая доступ к документам и законодательной базе.

В завершение было отмечено, что этот визит и проведенные встречи внесут значительный вклад в обмен опытом и мнениями, а также в дальнейшее укрепление правового сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

