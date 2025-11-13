Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Баку отметили 42-ю годовщину образования Турецкой Республики Северного Кипра (ФОТО)

Политика Материалы 13 ноября 2025 21:21 (UTC +04:00)
В Баку отметили 42-ю годовщину образования Турецкой Республики Северного Кипра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку отметили 42-ю годовщину образования Турецкой Республики Северного Кипра.

Как сообщает Trend, в церемонии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели, представители СМИ.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о турецких военнослужащих, погибших в результате крушения турецкого военно-транспортного самолёта C-130 в Грузии. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Далее выступили глава представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Баку Уфуг Турганер и депутат Джаваншир Фейзиев.

Выступавшие рассказали о развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра, реализуемых совместных проектах и возможностях будущего сотрудничества. Они выразили уверенность в том, что отношения между двумя братскими странами в будущем еще больше укрепятся.

