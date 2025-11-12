Азербайджан и ВБ обсудили новый проект в сфере сельского хозяйства и ирригации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 ноября первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов встретился с делегацией Всемирного банка по сельскому хозяйству и продовольствию.

Как сообщает Trend, на встрече обсуждались текущее состояние и будущие направления сотрудничества между правительством Азербайджана и Всемирным банком в области сельского хозяйства и ирригации, включая подготовку, утверждение и механизмы реализации проекта «Конкурентоспособное, устойчивое сельское хозяйство и ирригационные услуги» (CRAIS). Было отмечено, что эта инициатива направлена ​​на повышение производительности, устойчивости и конкурентоспособности аграрного сектора Азербайджана.

А. Керимов отметил, что модернизация аграрного сектора, повышение эффективности ирригационной инфраструктуры, применение агротехнологий, адаптированных к изменению климата, и укрепление продовольственной безопасности являются одними из основных приоритетов правительства.

Член делегации Хольгер Крей высоко оценил достижения Азербайджана в развитии сельского хозяйства и ирригационной инфраструктуры за последние годы и заявил, что проект CRAIS будет способствовать повышению устойчивости аграрного сектора, поддержке экономической активности и занятости в сельской местности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к реализации проекта, привлечения специалистов в данной области, ускорения процессов технической подготовки и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.