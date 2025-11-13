Президент Узбекистана обозначил ключевые приоритеты региональной интеграции Центральной Азии

ТАШКЕНТ/Trend/ - Развитие внутриполитической торговли, упрощение процедур пересечения границ и создание благоприятных условий для взаимных инвестиций являются одним из ключевых задач для экономического роста в Центральной Азии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, об этом говорится в статье Президента Шавката Мирзиёева "Центральная Азия на пороге новой эпохи".

В экономической сфере глава государства также подчеркнул необходимость активного продвижения промышленного сотрудничества, создания региональных и межрегиональных цепочек поставок, развития трансграничных торговых зон, расширения транспортно-экономических коридоров и реализации совместных проектов в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства и цифровой экономики.

Он отметил важность углубления регионального сотрудничества, укрепления существующих механизмов и обеспечения их стабильности и практической эффективности. Президент подчеркнул, что без эффективных региональных институтов невозможно достичь системного развития и обеспечить эффективную реализацию совместно принятых решений.

Особое внимание, по его словам, должно уделяться экологическому сотрудничеству, включая адаптацию к изменению климата, совместные инициативы по сохранению трансграничных водных ресурсов и биоразнообразия, а также переход к зеленой энергетике и низкоуглеродным технологиям. Он отметил, что Центральная Азия обладает потенциалом стать регионом устойчивого экологического развития и примером ответственного отношения к окружающей среде.

Кроме того, Президент подчеркнул значимость выработки согласованных внешнеполитических подходов среди стран Центральной Азии. В условиях усиливающейся геополитической турбулентности и растущей конкуренции мировых центров силы выравнивание позиций региона на международной арене становится ключевым фактором поддержания стабильности и защиты общих интересов.

На этой основе Президент выступил за дальнейшее развитие форматов сотрудничества "Центральная Азия плюс", которые доказали свою эффективность в налаживании прагматичных связей с ключевыми партнерами.

Отметим, что VII Консультативное совещание глав государств Центральной Азии запланировано в Ташкенте на 16 ноября.