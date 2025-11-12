В Баку проходит Детская юниор-лига КВН – с азартом, талантом, юмором и живой конкуренцией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку стартовали игры 1/8 финала Детской юниор-лиги КВН, организованные при поддержке Управления образования города Баку и Детского фонда Азербайджана, сообщает Trend Life.

В первый игровой день на сцене встретились команды 200-й, 193-й, 6-й, 18-й и 160-й школ.

По итогам выступлений первое место разделили 6-я и 18-я школы, второе место заняла 160-я школа, а третье место досталось 193-й школе. Из чемпионата выбыла 200-я школа.

Во второй игровой день на сцене соревновались 7-я школа, команда "Kirpı", 17-я школа, школа "21-ci əsr" и объединённая команда 189-й 190-й школ.

По итогам игр первое место с максимальным количеством баллов заняла 17-я школа,

второе место досталось 7-й школе, а третье место разделили "21-ci əsr" и 189-190 школы.

Чемпионат покинула команда "Kirpı".

Все игры начались с минуты молчания в память о заслуженном артисте Азербайджана, актёре легендарной команды КВН “Парни из Баку” и Театра КВН "Планета "Парни из Баку" Джабире Иманове.



В состав жюри вошли известные представители сферы культуры и медиа:



директор Детского фонда Захра Бадалбейли,



телеведущий Хосе Бернардо,



директор телеканала Space Нариман Абдулалиев,



журналист Вугар Иманов,



продюсер Амиран Бабаев,



режиссёр Руфат Шахбазов,



юморист Кянан Юсифов,



актриса команды "Парни из Баку" Яна Никитина,



поэт, директор Юниор-Лиги Джавид Шахбазбеков.



Ведущим вечера выступил художественный руководитель Лиги, актёр Самандар Рзаев.

