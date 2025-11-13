MOL Group увеличила добычу нефти в Азербайджане в III квартале 2025 года

БАКУ/Trend/ - Добыча нефти венгерской компании MOL Group на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (AЧГ) в Азербайджане выросла до 13 200 баррелей нефтяного эквивалента в сутки в третьем квартале 2025 года, что на 5,6% больше по сравнению с 12 500 баррелями в аналогичном периоде 2024 года, сообщает Trend со ссылкой на последние данные компании.

По сравнению со вторым кварталом 2025 года, когда показатель составлял 12 800 баррелей в сутки, добыча увеличилась на 3,1%.

Согласно данным bp, оператора блока от имени участников Соглашения о разделе продукции (СРП) по AЧГ, за девять месяцев 2025 года среднесуточная добыча на месторождениях составила около 327 000 баррелей, тогда как за тот же период 2024 года — 339 000 баррелей.

Доли участия в проекте AЧГ распределены следующим образом: bp (30,37%), SOCAR (31,65%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh (2,92%).