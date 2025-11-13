Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Турция Материалы 13 ноября 2025 20:58 (UTC +04:00)
Самолет с останками турецких военнослужащих вылетел из Тбилиси в Анкару

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Самолет A400M ВВС Турции с останками 20 военнослужащих, погибших при крушении военно-транспортного воздушного судна C-130 в Грузии, вылетел вечером 13 ноября из Тбилиси в Анкару.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало министерство национальной обороны Турции.

В Анкаре пройдет официальная церемония прощания с шехидами, после чего состоятся похороны.

Отметим, что 11 ноября военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции потерпел крушение в Грузии через 27 минут после взлета из аэропорта Гянджи. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 20 военнослужащих, включая членов экипажа.

