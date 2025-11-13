Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Глава ИВ Гёйчайского района представлен коллективу (ФОТО)

Общество Материалы 13 ноября 2025 14:04 (UTC +04:00)
Фото: Исполнительная власть Гёйчайского района

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Гёйчайского района Орхан Чингиз оглу Мурсалов представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики – заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в присутствии представителей общественности района.

Как сообщает Trend, выступивший на церемонии Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

О.Мурсалов выразил признательность за оказанное ему доверие.

