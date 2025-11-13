Глава ИВ Гёйчайского района представлен коллективу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Гёйчайского района Орхан Чингиз оглу Мурсалов представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики – заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в присутствии представителей общественности района.

Как сообщает Trend, выступивший на церемонии Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

О.Мурсалов выразил признательность за оказанное ему доверие.