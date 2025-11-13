Узбекистан отмечает рост торговли с Азербайджаном

ТАШКЕНТ /Trend/ - Товарооборот между Узбекистаном и странами Центральной Азии и Азербайджаном за первые девять месяцев 2025 года вырос на 10 процентов и достиг 5,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИИТ) Узбекистана.

Как отмечают в министерстве, взаимная торговля между Узбекистаном и странами Центральной Азии продолжает стабильно расти. Если в 2017 году товарооборот составлял 3,2 миллиарда долларов, то к 2024 году он увеличился до 6,9 миллиарда долларов. Товарооборот с Казахстаном приближается к 4 миллиардам долларов, с Кыргызстаном - почти 700 миллионов долларов, с Таджикистаном - превышает 570 миллионов долларов, а с Туркменистаном - за последние пять лет более чем удвоился и достиг 1,15 миллиарда долларов. Торговля с Азербайджаном также выросла, увеличившись на 13 процентов с начала текущего года.

Эти данные были озвучены на первом заседании Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии и Азербайджана, которое прошло в Ташкенте под председательством министра Лазиза Кудратова.

В заседании приняли участие руководители министерств торговли и инвестиций Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана, а также представители дипломатической миссии Кыргызстана.

Мероприятие стало важным шагом в укреплении экономического сотрудничества между странами региона. Обсуждались меры по увеличению взаимного товарооборота до 20 миллиардов долларов, созданию совместных производств под брендом «Made in Central Asia», развитию промышленной кооперации и привлечению инвестиций.

Тем временем Узбекистан готовится принять седьмую Консультативную встречу глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Ташкенте 16 ноября.