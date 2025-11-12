Азербайджан подписал план военного сотрудничества с Боснией и Герцеговиной

БАКУ/Trend/ - В ходе официального визита в Боснию и Герцеговину министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны этой страны Зуканом Хелезом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"На встрече стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Было подчеркнуто, что взаимные визиты и подобные встречи способствуют расширению военных связей и эффективному обмену опытом.

Стороны также провели подробный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов военного сотрудничества.

По итогам встречи между министерствами обороны двух стран был подписан план военного сотрудничества, при участии министров состоялась пресс-конференция.

В рамках программы официального визита генерал-полковник З.Гасанов посетил завод оборонной промышленности и другие объекты военного назначения, ознакомился с созданными условиями и производственным оборудованием", - говорится в информации ведомства.

