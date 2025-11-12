Дети шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана посетили Стамбул (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта, приуроченного к 5-й годовщине славной Победы Азербайджана в 44-дневной войне, была организована поездка детей шехидов и ветеранов в город Стамбул.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что проект реализован при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, действующего при Государственном комитете, в партнерстве с Фондом «YAŞAT», администрацией района Газиосманпаша города Стамбул и Федерацией турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF).

В ходе поездки гости приняли участие в церемонии почтения памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также в памятном мероприятии в школе имени шехида Аныла Каана Айбека. Затем делегация посетила администрацию района Газиосманпаша, где состоялась встреча с каймакамом Искендером Йонденом. На встрече прошел обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития братских отношений стран.

В течение пяти дней участники поездки посетят исторические достопримечательности, музеи и памятники Стамбула, а также примут участие во встречах, направленных на укрепление дружбы между молодежью Азербайджана и Турции.

