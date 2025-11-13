Азербайджан обсудил сотрудничество со Всемирным банком в сфере сельского хозяйства

БАКУ/Trend/ - Обсуждены текущее состояние и будущие направления сотрудничества между правительством Азербайджана и Всемирным банком в области сельского хозяйства и ирригации.

Обсуждение прошло в ходе встречи министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова с миссией Всемирного банка по сельскому хозяйству и продовольствию, находящейся с визитом в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

В частности, было уделено внимание процессу подготовки, утверждения и реализации проекта «Конкурентоспособное, устойчивое сельское хозяйство и ирригационные услуги» (CRAIS), который разрабатывается совместно с Минсельхозом Азербайджана.

Было отмечено, что проект, находящийся на стадии обсуждения и подготовки, предусматривает обновление водного транспорта по всей стране, строительство современных ирригационных систем в отдельных регионах, консолидацию земель и пилотные проекты, связанные с деятельностью Ассоциаций водопользователей Судана.

Подчеркнуто, что этот проект будет способствовать повышению производительности, устойчивости и конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора страны за счет экономии оросительной воды и применения экологически безопасных подходов.

В ходе встречи М.Мамедов представил информацию о мерах, реализуемых в сельскохозяйственном секторе Азербайджана, отметив, что восстановление ирригационных систем и применение водосберегающих систем имеют особое значение для развития сельского хозяйства страны. Было отмечено, что Азербайджан является одной из стран, испытывающих дефицит воды из-за изменения климата, и большая часть используемой воды формируется из источников за пределами страны. В этой связи применение подходов, позволяющих минимизировать потери воды при сборе, транспортировке и использовании воды в сельском хозяйстве, является одним из основных приоритетов аграрной политики.

Также была подчеркнута важность применения новых пилотных подходов в области консолидации земель и управления оросительной водой внутри фермерских хозяйств по всей стране в рамках проекта.

Член делегации Хольгер Край отметил, что Азербайджан придает особое значение борьбе с изменением климата и его негативными последствиями, и высоко оценил достижения страны в области развития сельского хозяйства и ирригационной инфраструктуры. Он выразил уверенность, что готовящийся проект CRAIS будет способствовать повышению производительности и экономической активности в аграрном секторе, поддержке занятости и повышению финансовой доступности фермеров.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к реализации проекта, привлечения специалистов в данной области, ускорения процессов технической подготовки и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

