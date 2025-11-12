День Победы – это день чести и гордости для нашего народа. В
этот памятный день Yelo Bank провёл в Ходжавендском районе
социальную акцию в поддержку семей наших героев, павших во Второй
Карабахской войне.
Совместно с Обществом Красного Полумесяца сотрудники банка посетили дома шехидов и вручили членам их семей праздничные подарки. Эта акция ещё раз показывает, что семьи наших героев всегда остаются в центре внимания и заботы общества.
Поддерживать семьи шехидов, быть рядом с ними и делиться радостью праздника – наш общий долг. Сегодня возможность отмечать этот праздник на родной земле стала реальностью благодаря подвигу наших героев.
От всего сердца поздравляем наш народ с 5-летием Победы!
Хотите оформить кредит в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Yelo Bank провел социальную акцию в Ходжавенде (ФОТО)
День Победы – это день чести и гордости для нашего народа. В
этот памятный день Yelo Bank провёл в Ходжавендском районе
социальную акцию в поддержку семей наших героев, павших во Второй
Карабахской войне.