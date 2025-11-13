Fitch подтвердила рейтинг Ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана на уровне «BBB-»

БАКУ/Trend/ - Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (IDR) Ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», сообщает в четверг Trend.

Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

Fitch рассматривает Фонд как организацию, связанную с государством, имеющую тесные связи с Азербайджаном, и выполняющую важную функцию в сфере предоставления доступного жилья, а также поддержки развития бизнеса через облегчение финансирования для малого и среднего бизнеса (МСБ). В связи с этим агентство приравнивает рейтинги Фонда к рейтингам Азербайджана. Самостоятельный кредитный профиль Фонда не присваивается, так как её миссия, реализуемая от имени государства, а также тесные операционные и финансовые связи с ним и зависимость от государственного финансирования делают независимую оценку неинформативной.

Fitch оценивает возможность чрезвычайной поддержки со стороны Азербайджана как «практически гарантированную». Это отражает сочетание факторов «обязанности оказывать поддержку» и «стимулов к поддержке».