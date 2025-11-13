В матче между Азербайджаном и Исландией в рамках ЧМ по футболу забит второй гол (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В матче между сборными Азербайджана и Исландии, который проходит в рамках 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, забит второй гол.

Как передает Trend, на 39-й минуте гол забил защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон.

21:44 (GMT+4) В Баку проходит матч между сборными Азербайджана и Исландии в рамках 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает Trend, на 20-й минуте игры гол забил игрок сборной Исландии Альберт Гундмундссон.

Матч судит бригада судей из Черногории и Сербии.

Новость обновляется