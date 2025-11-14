Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Узбекистан и Венгрия обсудили перспективы сотрудничества в сфере телекоммуникаций

Узбекистан Материалы 14 ноября 2025 02:21 (UTC +04:00)
ТАШКЕНТ /Trend/ - 12 ноября министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с венгерской делегацией во главе с чрезвычайным послом и главой компании «4iG» Геллерт Ясаи. Переговоры были посвящены продвижению международного делового сотрудничества, передает Trend.

Согласно информации, участники обсудили перспективы взаимодействия в сфере телекоммуникаций: модернизацию инфраструктуры, улучшение качества связи и повышение эффективности управления отраслевыми активами. Отдельно было рассмотрено внедрение современных технологий и использование международного опыта для ускорения цифровой трансформации.

Компания «4iG» заявила о готовности активно участвовать в развитии IT-инфраструктуры Узбекистана, внедрении инноваций, расширении аутсорсинговых услуг и подготовке специалистов. Кроме того, обсуждались возможные форматы сотрудничества в рамках национальной программы «Digital Uzbekistan 2030».

По результатам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении партнёрства и реализации совместных проектов, направленных на устойчивое технологическое развитие страны.

