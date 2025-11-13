Назван объем средств на ветеринарные нужды в госбюджете Азербайджана на 2026 г.

БАКУ /Trend/ - С целью защиты сельскохозяйственного скота от сибирской язвы, ящура, бешенства и других инфекционных заболеваний, за счет государственного бюджета проводится вакцинация.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в ходе обсуждения проекта закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по делам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.

"В 2026 году на реализацию ветеринарных услуг и закупку лекарственных препаратов, вакцин и ветеринарных принадлежностей из государственного бюджета выделено 41,9 миллиона манатов. Также подана заявка на выделение еще 3 миллионов манатов", - сказал министр.

