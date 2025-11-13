Названа сумма сделок азербайджанских банков в Bloomberg за 9 месяцев

БАКУ/Trend/ - За 9 месяцев текущего года в необеспеченном секторе межбанковского рынка Азербайджана сохранялась активность.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА),за этот период в торговой системе Bloomberg между банками было заключено 2864 сделки на общую сумму 51,9 миллиарда манатов. При этом 95% сделок приходились на срок от 1 до 3 дней, а количество сделок выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В течение девяти месяцев 2025 года индикативная процентная ставка межбанковского необеспеченного денежного рынка (AZIR) на 1 день колебалась по месяцам, оставалась в пределах процентного коридора и двигалась близко к ставке дисконтирования. Отклонение индекса AZIR от ставки дисконтирования улучшалось от квартала к кварталу: спред составил -0,4% в марте, -0,2% в июне и всего -0,04% в сентябре. В целом стандартное отклонение индекса AZIR за девять месяцев составило 0,32 процентных пункта. Краткосрочные индикативные ставки на рынке межбанковского обеспеченного РЕПО также сближались с ставкой AZIR в зависимости от ликвидности и интенсивности операций. Так, в сентябре средняя ставка на рынке РЕПО (1W AINAIB) по 6–8-дневным операциям составила 6,25%», — подчеркивается в отчете.

